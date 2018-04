Addio a Marco Garofalo, coreografo e professore di "Amici"

Lutto nel mondo della danza. E' morto nella notte del 19 aprile Marco Garofalo. Il ballerino romano, coreografo e prof di "Amici di Maria De Filippi" aveva 61 anni. Da tempo lottava contro la malattia.

Oltre 700 i balletti organizzati in tv per programmi famosi. Da "Buona domenica" a "Ciao Darwin" in Mediaset, da "Luna Park" a "L'Eredità" in Rai. Nel 2009 la De Filippi lo volle come professore di ballo nel suo talent show.

Il debutto nella danza è arrivato a 21 anni grazie ad Enzo Paolo Turchi, a seguito di un infortunio al ginocchio che lo ha costretto a rinunciare alla carriera calcistica. L'esordio in televisione, poi, nel 1978 nella trasmissione "Ma che sera" con Raffaella Carrà e Alighiero Noschese.

Cordoglio da parte di amici e colleghi. "Una preghiera per Marco Garofalo, che ti sia lieve la terra amico mio. Buon viaggio e riposa in pace. Grazie per la tua sincera amicizia", scrive Lucio Presta, agente dei vip, sui social. L'autore tv (Ciao Darwin) Marco Salvati: "Marco Garofalo è stato un grande coreografo, un creativo, un amico. Mi mancherà molto. Ars longa, vita brevis".