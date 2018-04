Tommassini ricorda l'amico Garofalo: "Nel cuore di Maria, lavorava nonostante la malattia"

La morte di Marco Garofalo lascia un vuoto nel mondo della danza ma anche della tv. Ballerino, coreografo, nella sua carriera una lista lunghissima di spettacoli e oltre 700 balletti organizzati per programmi famosi tra cui "Luna Park", "Buona Domenica", "Ciao Darwin", "Re per una notte", "L'Eredità", e poi "Amici", dove da anni vestiva anche i panni di professore e dove ha continuato a lavorare fino alla fine, nonostante la malattia.

Lo ricorda con affetto Luca Tommassini, che su Instagram gli dedica un pensiero e parla della grande stima che Maria De Filippi ha sempre nutrito nei suoi confronti e che Garofalo ha sempre custodito con grande orgoglio. "Qualche settimana fa ho rivisto Marco dopo tanti anni - si legge nel post - Felice di poter lavorare ancora nonostante la malattia, felice di essere nel cuore di Maria che non lo ha mai dimenticato... Nessuno potrebbe mai dimenticare quel ragazzo 'Pasoliniano' che io ho conosciuto quando avevo 9 anni... Un amico, un maestro... Ciao Marco".

Le parole di Tommassini non sono le uniche che riecheggiano sui social in ricordo del coreografo scomparso. Tanti gli amici e i colleghi del mondo dello spettacolo che gli dedicano un pensiero, come Lorella Cuccarini: "Eri uno dei più talentuosi. Quanti balletti abbiamo realizzato insieme... Quanto sudore, quanti sogni condivisi... Riposa in Pace Marco e salutami Silvio (Oddi, scomparso nel 2014, ndr)".

