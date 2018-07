Marco Liorni senza filtri sulla Rai, perché ha perso "L'Eredità" di Frizzi

Il suo arrivo a "L'Eredità" al posto di Fabrizio Frizzi sembrava certo, poi il colpo di scena. Nessuna promozione per Marco Liorni, che dopo anni di "Vita in diretta" passa al sabato pomeriggio di Rai 1. Niente preserale, dunque, che invece va a Flavio Insinna.

Cosa è successo per far cambiare idea ai vertici Rai? Liorni accenna qualcosa al settimanale Oggi, parlando di un momento difficile ora alle spalle: "E' la prima volta che mi capita, probabilmente perché stava accadendo qualcosa di incomprensibile. E' semplicemente successo che avevamo concordato una strada, poi è saltata e siccome eravamo a fine aprile, quindi molto in là, c'è stato un momentaccio, rapporti tesi. Ma poi, insomma, non si poteva gettare proprio tutto alle ortiche. Adesso metteremo semi al sabato pomeriggio".

"Mi sono tolto qualche sassolino con chi di dovere - ha fatto sapere - La Rai ha dentro moltissime persone capaci e che ci tengono. La stragrande maggioranza. Certo, fuori c'è una Nazione che si aspetta ancora di più dalla Rai-Servizio Pubblico, ma se ognuno interpreta con coscienza il proprio ruolo, non serve riformarla".

Acqua passata. Ora Marco Liorni è già al lavoro con "Italia Sì", che partirà a settembre, fiducioso di fare bene: "Se in quella fascia da sempre la Rai soffre, vorrà dire che, perso per perso, oseremo di più. Una punizione? E perché avrebbero dovuto punirmi, andiamo... No, su altre situazioni hanno fatto altre scelte e c'era disponibile questa fascia. Offriremo al pubblico due ore piacevoli".