Palinsesti, Liorni rompe il silenzio: "Incomprensioni con la Rai, ma guardiamo avanti"

E adesso parla lui. Dopo mesi di rumors ed indiscrezioni, Marco Liorni, 52 anni, rompe il silenzio sul chiacchieratissimo addio alla Vita in diretta e sul futuro in Rai. Lo fa via social, qualche ora dopo la presentazione dei palinsesti della prossima stagione televisiva, in occasione della quale è stato annunciato il suo nuovo programma "Italia Sì".

Su Instagram, Liorni presenta il progetto che lo vedrà impegnato a partire dal prossimo autunno, senza nascondere le difficoltà con cui si dovrà interfacciare. E ci tiene a chiarire quanto accaduto con l'azienda di Viale Mazzini nei mesi scorsi: per settimane, infatti, il pubblico ha gridato contro il servizio pubblico per la sua esclusione dalla Vita in diretta dopo 7 anni di onorato servizio.

Ecco il messaggio di Marco Liorni: