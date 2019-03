Italia Sì, anticipazioni: gli ospiti di Marco Liorni di sabato 2 marzo

Sabato 2 marzo, Marco Liorni torna per un nuovo appuntamento con Italia Sì, in onda su Rai Uno alle 16.40.

Al suo fianco la squadra di “saggi” più amata della tv: Rita Dalla Chiesa, Elena Santarelli e Mauro Coruzzi, tre personaggi che, grazie ai loro interventi in studio, hanno conquistato il pubblico.

Quello di Marco Liorni è un vero viaggio alla scoperta dell’Italia autentica, sempre pronta a mettersi in gioco. Anche questa settimana molte le storie protagoniste che prenderanno vita sul podio di Italia Sì.

Italia Sì, le storie della puntata del 2 marzo 2019

Nella puntata della scorsa settimana la signora Claudia Scodrani di Torino, dopo aver scoperto che appena nata era stata “ceduta” alla famiglia che poi l’ha cresciuta, ha fatto un appello in cerca della sua famiglia naturale: grandi novità l’attendono proprio questo sabato.

Marianna Taormina, bellissima studentessa siciliana, di Alcamo, in provincia Trapani, ha vinto le selezioni che le hanno permesso di partecipare al prestigioso Opernball Di Vienna. Sarà sul podio per raccontarci la sua straordinaria avventura, come unica rappresentante italiana all’evento.

Andrea De Nicolò, 12 anni di Valenzano, pianista straordinario, ha vinto numerosi concorsi ed è al 5^ anno del Conservatorio di Bari nonostante la sua giovane età. A Italia Sì suonerà il pianoforte in diretta per tutti i telespettatori. In diretta da Lampedusa, dalla Spiaggia dei Conigli (considerata dall’ultima classifica TripAdivisor Travels la prima spiaggia nella top 10 Italiane, seconda nella top 10 Europa e settima nella top 10 Mondiale) ci sarà Elena Prazzi di Vercelli, 12 anni fa ha scelto di lasciare definitivamente il Nord per vivere in questo piccolo paradiso.

Infine, Arcangelo Cavaterra di Albenga in provincia di Savona salirà sul podio per raccontare la difficile odissea che si vive quando si cerca di adottare un bambino dall'estero.