Marco Liorni è senz’altro tra i conduttori televisivi italiani più amati dal pubblico. Il garbo e la gentilezza che lo hanno sempre contraddistinto hanno fatto in modo di creare un legame affettivo con i telespettatori che per questo non hanno apprezzato la decisione di non vederlo più su Rai Uno alla guida de ‘La vita in diretta’.

Per il rassicurante volto della tv pubblica inizierà a breve una nuova avventura professionale con il nuovo programma ‘Italia Sì’, ma stando alle ultime indiscrezioni, potrebbero anche aprirsi nuovi inediti scenari.

Secondo le indiscrezioni giunte a Tv Blog dagli ambienti vicino a Mediaset, pare che per Liorni sia in atto una specie di contesa fra due network televisivi, Mediaset e La7, in qualche modo interessate - sotto traccia - all'ex conduttore della Vita in diretta.

Marco Liorni, conteso tra La7 e Mediaset: il retroscena

Stando alle notizie apprese da Tv Blog, l’editore di La7 Urbano Cairo potrebbe essere interessato a Liorni per un programma dedicato a temi di stretta attualità in stile ‘LaVita in diretta’ che però condurrebbe in solitaria.

Dall’altro lato ci sarebbe Canale5: la principale rete Mediaset starebbe cercando di ampliare il parco conduttori del suo preserale e la scelta potrebbe cadere proprio su Liorni che dal prossimo anno potrebbe arrivare ad occupare quella fascia temporale con un game tutto nuovo.

Se le trattative così descritte andranno o meno in porto, al momento, non è dato sapere. Di certo, qualsiasi decisione venga presa dalle reti televisive in questione e dal conduttore, per il pubblico sarà un piacere ritrovare ancora un professionista affidabile e serio come Marco Liorni.