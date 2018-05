Marco Liorni lascia ‘La vita in diretta’: al suo posto Tiberio Timperi

Un forte vento di cambiamenti soffia in casa Rai che per la prossima stagione televisiva promette novità per il pubblico fidelizzato agli storici programmi come pure ai conduttori che prestano loro l’immagine e la professionalità.

Dopo la notizia ormai confermata dell’addio di Antonella Clerici a ‘La Prova del Cuoco’, si fa largo quella secondo cui Marco Liorni abbandonerà il timone del programma pomeridiano ‘La Vita in Diretta’ per fare largo a Tiberio Timperi, attualmente volto di ‘Uno Mattina in famiglia’, in onda il sabato e la domenica mattina su Rai Uno.

Ad annunciare il cambiamento è Tv Blog che indica nel conduttore romano, prima in ballottaggio con Alberto Matano, la guida del programma pomeridiano nella stagione 2018-2019.

Confermata, invece, Francesca Fialdini con cui Timperi ha già condotto in passato il programma del week end mattutino di Rai 1 dando prova di un’ottima intesa professionale.

La Vita in Diretta, le novità della prossima stagione

Tv Blog, inoltre, anticipa che il cambio di conduttore non sarà l'unica novità della nuova serie di Vita in diretta che avrà una durata più ridotta rispetto all'attuale, una nuova grafica, u nuovo studio e una nuova impaginazione rispetto ai contenuti.

E Marco Liorni? Per il conduttore si prevede il passaggio a L’Eredità, quiz show ora affidato a Carlo Conti dopo la triste scomparsa di Fabrizio Frizzi.