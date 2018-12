"Marco Liorni morto": il conduttore Rai imbufalito per la fake news

"Confermo: al momento respiro #liornimortoèunabufala. Vi consiglio di bannare siti e profili che danno in modo ambiguo le notizie per guadagnare clic". Così Marco Liorni, conduttore di 'Italia Sì', ha smentito poco fa la fake news circolata nelle ultime ore secondo cui sarebbe passato a miglior vita. Lo ha fatto su Twitter, dove nel pomeriggio di oggi ha pubblicato un messaggio attaccando le testate che manipolano i titoli forzando i lettori a cliccarci su.

Senza entrare nel dettaglio di quali siano questi giornali che hanno messo in atto il "giochino", possiamo supporre che il riferimento sia a chi ha lasciato percepire in maniera errata articoli che invece si riferivano ad altro, e in particolare alla tragedia avvenuta sabato notte nella provincia di Ancona, evento di fronte a cui Liorni si è mostrato particolarmente toccato in occasione dell'ultima puntata di 'Italia Sì'.

Oggi la secca smentita e domani - ci auguriamo - un maggior controllo da parte di chi di dovere rispetto a quanto circola in rete e sui social e raggiunge un pubblico più vasto di quanto dovrebbe.