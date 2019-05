Marco Liorni nuovo conduttore di 'Reazione a catena’: "Fa un bell’effetto"

Terminata la stagione televisiva che lo ha visto al timone del programma di Rai Uno ‘Italia sì’, Marco Liorni inizia una nuova avventura professionale con la conduzione dell’ormai collaudatissimo quiz della rete ammiraglia ‘Reazione a catena’.

Una gran bella sfida per uno dei volti dello spettacolo italiano più apprezzati e stimati dal pubblico che mai prima d’ora lo ha visto alle prese con domande, intese vincenti, gare di velocità tra le squadre in gioco. Stando alle indiscrezioni, il programma lo avrebbe dovuto presentare già lo scorso anno, ma all'ultimo momento venne clamorosamente sostituito da Gabriele Corsi. Per Marco Liorni, però, poter condurre adesso il programma non è una rivincita: “Non ragiono in termini di vincite, rivincite o sconfitte. Faccio il mio lavoro serenamente e con passione, senza altri ragionamenti”, ha commentato in un’intervista rilasciata a Leggo a cui ha affidato le sensazioni a ridosso della partenza di lunedì 3 giugno alle 18:45 su Rai Uno.

“Fa un bell'effetto, è una macchina stracollaudata: è come se ti dessero un'auto da corsa, ci sali, guidi e ti accorgi che ha un motore incredibile”, ha aggiunto Liorni che promette di lasciarsi “trasportare dal programma, dalle persone che vengono qui a giocare e dal gruppo di autori”.

Marco Liorni a ‘Reazione a catena’: “Entri in studio e subito ti viene il sorriso”

‘Reazione a catena’ è un programma che in questo momento sembra fare al caso delle esigenze di Marco Liorni, reduce da programmi impegnativi come ‘La vita in diretta’ e ‘Italia sì’: “L'anno scorso sentivo l'esigenza di qualcosa di più leggero, dopo 7 anni di Vita in diretta, e già Italia sì lo è perché abbiamo due-tre storie più serie su dieci. Chiaro che qui c'è la voglia di sorridere sempre, entri in studio e subito ti viene il sorriso”.

Quanto a ‘Italia sì’, il bilancio della prima stagione appena conclusa “è strapositivo”: “Col tempo si è creato un pubblico più stabile, meno legato al contenuto della singola puntata. E sia i dati di ascolto, sia la crescita esponenziale dei feedback della gente ci hanno dato la sensazione che il programma ha trovato presto una sua identità”.