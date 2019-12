Da 'Adrian' arriva Marco Mengoni: le foto delle prove e anticipazioni

Marco Mengoni super ospite dell'ultima puntata di “Adrian live: questa è la storia..”, l’iconico show di Adriano Celentano su Canale 5. L’artista, chiamato a dividere il palco con la leggenda della musica italiana famosa in tutto il mondo, con cui ha già collaborato nel brano "La Casa Azul" con un prezioso cammeo, canterà con lui in un’emozionante performance live. Ancora top secret la scaletta.

Mengoni - in cima alle classifiche con il brano 'Duemila Volte' tratto dall'ultimo album 'Atlantico' - partirà stasera alla volta dell’Europa con 'Atlantico Tour', l’incredibile viaggio live che ha attraversato l’Italia a colpi di sold out e che si concluderà a Londra il 18 dicembre. "Sarà un onore venirti a trovare e dividere il palco con te", ha scritto su Twitter in un messaggio destinato al Molleggiato.

In basso Marco Mengoni e Adriano Celentano durante le prove di Adrian