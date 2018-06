Maria De Filippi sul calo di Amici: "Il sabato non è il giorno giusto"

Dopo 18 anni la stanchezza inizia a farsi sentire per Amici, e gli ascolti di quest'ultima edizione parlano chiaro. Il talent di Maria De Filippi negli ultimi anni è sempre meno visto, ma lei non demorde e già pronta la soluzione.

"Sono anni che andiamo in onda di sabato - ha spiegato all'Ansa - ma non è il giorno giusto per Amici. Non ne faccio una questione di dati, ma di cambiamento di registro che necessità un programma che va in onda il sabato sera: deve uscire dal format del talent per allargarsi al varietà, penalizzando i ragazzi". Quest'anno la sfida contro Ballando non ha premiato Queen Mary, che vorrebbe un altro spazio in palinsesto: "Io continuerò a dire che il sabato non è giusto, ma poi lavoro per Mediaset e decidono loro".

Sul suo ruolo nel talent invece non ha dubbi: "Non credo di essere cambiata in questi anni, penso di essere sempre la stessa con i ragazzi. Se li ascolti sono più vicini di quanto non possa sembrare anagraficamente". Adesso però una lunga e meritata pausa: "Voglio pensare solo alle vacanze".