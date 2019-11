Tu sì que vales, Maria De Filippi furiosa caccia il concorrente e lascia lo studio: “Un cogl**ne”

(Pietro, maestro di yoga, legge le mani e vorrebbe "una vergine con certificazione": Maria De Filippi si adira lascia lo studio)

“Si è autocertificato come un cogl*** ed è uscito”: l’esclamazione con cui Maria De Filippi ha chiuso una parentesi tutt’altro che divertente della puntata di ‘Tu sì que vales’ è stata salutata con soddisfazione dagli applausi reali e virtuali del pubblico, tutto concorde nel ritenere alquanto sgradevole e fuori luogo la richiesta di un concorrente.

Arrivato sul palco del programma in veste di maestro di yoga abile nel leggere le mani, dopo aver tentato una gag con Teo Mammucari, Pietro Raparo ha azzardato la pretesa necessaria, a suo dire, per mostrare il suo talento in un esercizio: “Ho bisogno di una ragazza vergine ma deve avere una certificazione”, ha affermato. Ed è stato allora che la giudice è letteralmente saltata dalla sedia, furiosa per la sua affermazione.

Maria De Filippi lascia lo studio di ‘Tu sì que vales’ e caccia il concorrente

“Per me lei può uscire subito. Dopo la certificazione, può uscire. Quando uno dice che vuole una vergine con una certificazione deve uscire. Ma come le viene in mente? Ma questo è fuori”, ha affermato Maria De Filippi, lasciando lo studio in segno di protesta dopo l’assurda richiesta del concorrente. “Hai pensato di fare lo spiritoso ma è andata male. Secondo me la cosa più bella che puoi fare è chiedere scusa e andare via. Fidati”, il pensiero di Rudy Zerby rivolto all’uomo invitato ad andare via. Ed è stato in quel momento, sedendosi di nuovo al suo posto, che Maria De Filippi ha sentenziato: “Si è autocertificato come un cogl*** ed è uscito”. E sui social è già storia.

-2 NOVEMBRE 2019-



Maria De Filippi abbandona lo studio per protesta contro un concorrente



S T O R I A #tusiquevales — BagnoTrash (@TrashAmmme) 2 novembre 2019





"SI È AUTOCERTIFICATO COME UN COGLIONE"



Maria De Filippi, 2 novembre 2019#tusiquevales — Feraz (@AleFerazzi) 2 novembre 2019





‘Si è autocertificato come un coglione ed è andato via’



MARIA SEI UNA QUEEN #TuSiQueVales pic.twitter.com/zmXOZp4brN — Alice (@AliceTresca) 2 novembre 2019







RT trash_italiano: MARIA FURIOSA CHE ESCE DALLO STUDIO. #tusiquevales — THE MUSIC 🇬🇧 (@francmolica) 3 novembre 2019