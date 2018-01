Maria De Filippi inarrestabile, ascolti record per l'esordio di 'C'è Posta per Te'

Ritorno con il botto per Maria De Filippi che firma ancora una volta un successo con il suo “C’è Posta per Te”.

Un’armata inarrestabile quella guidata dalla Sanguinaria che, rispetto allo scorso anno, strappa un’altra fetta di pubblico ai competitors, crescendo di oltre 5 punti di share rispetto all’edizione del 2017 e registrando i dati di ascolto più alti degli ultimi 14 anni.

Niente da fare per Alessandro Siani, protagonista del film “Mr Felicità” in onda su Rai 1, che cattura l’attenzione di 3.418.000 spettatori, con un debole 14.93% registrato dalla rete ammiraglia della Rai. L’azienda di Viale Mazzini, d’altro canto, sembrava aver gettato la spugna già in partenza, avendo deciso di non scendere in campo con un prodotto nuovo e ben confezionato.



Gli ascolti di sabato 13 gennaio

Rai 1, 3.418.000 spettatori (share 14.93%) per "Mr Felicità";

Rai 2, 1.297.000 spettatori (share 5,16%) per "NCIS";

Rai 3, 1.782.000 spettatori (share 7.49%) per "La linea verticale – 1 episodio"; 1.567.000 spettatori (share 6.86%) per "La linea verticale – 2 episodio”;

Canale 5, 5.698.000 spettatori (share 29,31%) per "C’è Posta per Te";

Italia 1, 1.417.000 spettatori (share 6.06%) per "L’Era Glaciale";

Rete 4, 628.000spettatori (share 2.77%) per "Skin Trade";

La7, 644.000 spettatori (share 3.4%) per "L’Ispettore Barnaby"