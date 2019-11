Maria De Filippi: “Celentano? L’ho visto ferito. Dispiaciuta per la lettera di Milly Carlucci”

Adriano Celentano, Milly Carlucci, Giulia De Lellis. E poi, ancora, il successo dei suoi programmi, il matrimonio con Maurizio Costanzo, il rapporto con il figlio Gabriele: è una Maria De Filippi a 360 gradi quella che si scorge nella lunga intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, a cui la conduttrice e autrice più popolare della tv – che, contrariamente alla definizione attribuitale non si sente “potente e non mi ci sono mai sentita” – si è raccontata con la solita sincerità che tanto è amata dal suo pubblico.

Tra i vari argomenti trattati, anche il caso ‘Adrian’, show a cui ha preso parte nella puntata del 14 novembre come ospite speciale. “Non lo conoscevo, quando sono andata a fare le prove mi sono messa a sua disposizione”, ha detto a proposito dell’artista protagonista dell’evento tanto discusso: “Ho visto un uomo importante, ho cercato in tutti modi di far vedere quello che sentivo per lui. Ho visto una persona ferita per quello che è stato scritto. Diventi un ‘mito’ per il pubblico ma un mito è anche fragile. Dietro c’è una persona che può avere anche momenti di difficoltà”.

Maria De Filippi commenta la lettera di Milly Carlucci contro ‘Amici Celebrities’

Da quest’anno ai suoi tanti programmi di successo trasmessi da Canale 5 si è aggiunto ‘Amici Celebrities’, versione vip del più noto talent per giovani sconosciuti che è stato destinatario di una lettera dei legali di Milly Carlucci per presunte somiglianze con il suo 'Ballando con le stelle'. Il gesto non è stato indifferente a Maria De Filippi: “Sì, un po’ mi è dispiaciuto. Capisco che Milly difenda Ballando con le stelle che è il suo programma storico ma mi è sembrato esagerato contestare il ballo del vip con il professionista. Magari non lo aveva ancora visto e ora ha cambiato idea”, ha commentato: “Adesso Mara (Venier, ndr) parte con un programma che si chiama ‘La Porta dei Sogni’, la richiesta di storie è assolutamente similare a C’è posta per te. Non mi sognerei mai di dare mandato ad un avvocato di scrivere alla Rai o a Mara. Oltretutto Ballando con le stelle ha un titolare del format, se si fosse sentito leso avrebbe potuto difendersi”.

Maria De Filippi sul ‘fenomeno’ Giulia De Lellis

Un commento, poi, è stato dedicato a Giulia De Lellis, personaggio social del momento nato a Uomini e Donne e oggi influencer da 4 milioni di follower autrice di un libro che ha venduto 100 mila copie. “Giulia me lo ha regalato ma non l’ho letto, c’ero quando gliel’hanno proposto perché mi ha chiesto cosa pensavo”, ha affermato: “Non è stupida, su di lei c’è un pregiudizio perché arriva da Uomini e Donne. Che il libro abbia avuto successo ci sta, è conosciuta e la sua storia d’amore è stata molto vista in tv. Non deve far storcere il naso agli scrittori, pensano che per arrivare si sono fatti il mazzo e ora una ragazza di Uomini e Donne è in cima alla classifica con la storia delle sue corna. Chi va in libreria a comprare il libro di Giulia magari prima non ci andava, non avrebbe comprato un libro diverso e forse ora, dopo averlo letto, proverà con un altro”.