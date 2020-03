Maria De Filippi e i problemi con Tina: "Ecco perché le abbasso il microfono"

E' in gran parte merito di Tina Cipollari se il pubblico si diverte a guardare Uomini e Donne. Eppure la sua esuberanza è tale da mettere spesso in difficoltà la produzione. A raccontarlo è proprio Maria De Filippi, ideatrice e conduttrice del dating show in onda ogni pomeriggio su Canale 5, che sulla storica opinionista della trasmissione rivela: "Le registrazioni di Uomini e donne ultimamente sono state un inferno. Anche e soprattutto a causa di un problema personale di Tina".

Maria De Filippi e i problemi con Tina Cipollari

Ospite di 'Che Tempo che Fa' di Fabio Fazio, De Filippi svela alcuni altarini avvenuti durante le ultime registrazioni: "La gente pensa che ci sia un copione a Uominie Donne - dice - Non solo non c'è un copione e non c'è nemmeno per quello che dice Tina Cipollari (opinionista ddel programma da 19 anni, ndr). La realtà è che registriamo tre puntate in un solo pomeriggio". E ancora: "Ti dico cosa è successo dietro le quinte. Spesso prima di entrare in studio dico a Tina di non esagerare con i toni perché poi dobbiamo tagliare e non entriamo nei tempi. Spesso non ha funzionato. Con il tempo ho trovato lo stratagemma: abbasso il microfono a Tina perché così non devo tagliare quello che dice quando esagera sennò devono stare in studio più del necessario. La cosa in questo modo funziona".

De Filippi non chiarisce quali siano i problemi personali che si sta trovando ad affrontare Tina, né è chiaro se riguardano il suo privato. Da un anno e mezzo la vamp è legata a Vincenzo Ferrara, ristoratore fiorentino con cui starebbe per convolare a nozze. Risale invece a due anni fa l'ufficializzazione della fine del matrimonio con Kikò Nalli, hairstylist e padre dei tre figli Mattias, Francesco e Gianluca, arrivata dopo tredici anni di matrimonio. Di recente, inoltre Tina si è sottoposta ad una dieta drastica per perdere peso e guadagnarne in salute. E' dallo scorso autunno che l'opinionista sta proseguendo il suo percorso con successo: ha perso 10 kg ed è a metà strada, visto che a settembre dichiarò di dover dimagrire di 20 kg in tutto.