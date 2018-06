Amici, il toccante post di Carmen per Maria De Filippi: “Come una mamma”

L’esperienza ad ‘Amici’ di Carmen Ferreri si è conclusa qualche giorno fa, con l’ultima puntata del talent che ha decretato la vittoria del cantante Irama.

Sul podio dei vincitori, al secondo posto, è salita lei, la cantante trapanese 19enne che è arrivata in finale grazie al talento dimostrato nel corso dell’edizione del programma e supportato da un gran seguito di fan.

Per la ragazza l’esperienza televisiva è stata molto forte, importante non solo per la crescita professionale, ma anche per l’arricchimento umano ricevuto nel corso di questa avventura.

Per questo Carmen ha voluto rivolgere adesso, ora che il clamore della finale di Amici sta via via scemando, una dedica speciale a Maria De Filippi, conduttrice e autrice del programma ma soprattutto guida preziosa per i suoi ragazzi.

Per lei, considerata una mamma durante questa avventura, Carmen ha scritto un post corredato da una foto che le ritrae insieme.

“Dopo tanti post ecco quello che mi tocca di più.

Io non sono molto brava con le parole ma vorrei dirti GRAZIE un grazie che sento di cuore, con tutta me stessa, per essere stata come una “mamma” - ha esordito Carmen su Instagram - “Come ti dicevo l’ultima sera sono cresciuta tanto sia nella musica ma soprattutto nella vita! Grazie per ogni parola di conforto, grazie per avermi fatto scoprire chi è realmente Carmen, mi manca quella routine, alzare lo sguardo dopo aver cantato e trovare la tua conferma ... grazie per aver creduto così tanto in noi, ci hai insegnato tutto sempre con la verità e sincerità che ti contraddistingue da sempre. Ti voglio tanto bene!”.

Un gesto semplice il suo, ma indicativo della gratitudine verso una professionista in grado di costruire con i ragazzi un rapporto che va oltre il mero aspetto lavorativo.