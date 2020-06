Maria De Filippi a ‘Domenica In’: la sorpresa a Luciana Littizzetto e gli auguri a Mara Venier

Capita che i personaggi televisivi in forza a Rai e Mediaset accettino volentieri di comparire nelle rispettive trasmissioni nella forma di ‘ospitate’ e nel nome di un’antica e autentica amicizia. E’ successo nei mesi passati ed è successo di nuovo oggi, quando la conduttrice di punta di Canale 5 ha voluto recapitare alla comica torinese ospite della puntata di ‘Domenica In’ un messaggio che ben denota la stima e l’affetto che la lega a lei.

“Dovrebbe essere una sorpresa, volevo salutarti, dirti che sei una persona speciale, onesta, generosa, che sai suonare il piano ed essere una buona madre. Ti voglio bene… Sei una cara balenga”, ha dichiarato all’amica Maria prima di rivolgersi anche a Mara Venier e farle i suoi auguri di pronta guarigione per l’infortunio che le è costato la frattura del piede. “Un bacio anche a Mara che non vedo da tanto, solo in televisione. Spero di vederti presto di persona, in bocca al lupo”, ha concluso la conduttrice, presenza eccezionale su Rai Uno che ha fatto esprimere ai telespettatori il piacere di assistere a una piacevole dimostrazione di affetto tra colleghe estranee ad ogni tipo di rivalità o competizione.

Il commento di Mara Venier e Luciana Littizzetto

Pronta la replica di Luciana Littizzetto: "Sì, io e Maria siamo molto amiche, lei è una persona straordinaria, mi ha aiutato tanto e le sarò sempre grata. Ci vogliamo un gran bene", ha affermato la comica, a cui ha fatto eco Mara che ha aggiunto: "Penso che siamo unite dallo stesso legame con Maria, anche io le devo tantissimo, mi ha teso la mano in un momento difficile della mia vita, veramente molto brutto, e sono riuscita ad alzarmi. Mi sono divertita tanto a Tu si que vales, grazie Maria".

