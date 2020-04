Maria De Filippi: “Mio figlio raccomandato? Ha avuto solo la fortuna di avere un'opportunità di lavoro"

Maria De Filippi si concede raramente alle interviste ma quando lo fa non mette filtri, anche se ogni risposta è accuratamente ponderata.

La potentissima signora di Canale 5 ha rivoluzionato i suoi programmi per adattarli alle nuove esigenze dettate dall’emergenza legata alla diffusione del coronavirus, dalla versione “chat” di Uomini e Donne a quella classica (anche se senza pubblico né persone che vengono dalle zone più colpite dal Covid-19) che andrà in onda dal 4, ad Amici Speciali, nuovo nome di Amici All Stars anch’esso riadattato per l’occasione, alla nuova edizione di Temptation Islands da organizzare (“il contatto fisico non è necessariamente fondamentale”).

L’intervista concessa a Vanity Fair è stata l’occasione per parlare di tutto questo ma anche di argomenti più personali, dalle serie tv più al rapporto con il figlio adottivo Gabriele, che lavora con lei. A chi pensa che sia un raccomandato, Maria De Filippi risponde: “Non l’ho mai trattato come tale: è solo un ragazzo che ha avuto la fortuna di avere un’opportunità di lavoro”.

Gabriele Costanzo lavora a Witty, “dove sono tutti ragazzi giovani”. “Sicuramente lo guardano in modo diverso”, ammette De Filippi, “ma Gabriele riconosce l’adulazione dalla verità, è una cosa che gli ho insegnato fin da piccolo, visto che io la detesto”. “Altre cose le ha prese da me. L’indolenza, invece, l’ha presa dal padre”, rivela. Tra le persone del suo gruppo di lavoro che le sono più vicine, oltre al figlio Gabriele, c’è anche Sabina Gregoretti. “È una persona molto capace e molto intelligente: il 70% di quello che ho fatto lo devo a lei”.