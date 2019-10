Amici Celebrities, Maria De Filippi torna come quarto giudice speciale

Una settimana lontano dal video e Maria De Filippi è già pronta a tornare nello studio di Amici Celebrities. La conduttrice infatti sarà il giudice speciale della semifinale del talent show per vip, affiancando Platinette, Ornella Vanoni e Giuliano Peparini in giuria. L'appuntamento quindi è per mercoledì 16 ottobre per la nuova puntata di Amici Celebrities condotta da Michelle Hunziker.

Un modo per fermare l'emorragia di ascolti che ha colpito il programma? Nelle prime puntate andate in onda di sabato, lo show di Canale 5 si era visto superare da Ulisse di Alberto Angela su Rai Uno ma tutto sommato gli ascolti avevano retto. Con il passaggio al mercoledì sera e l'arrivo di Michelle Hunziker alla conduzione che aveva raccolto il testimone dalla De Filippi si è invece registrato un brusco calo di ascolti, con oltre 4 punti di share persi rispetto alla puntata precedente. L'esordio di Michelle Hunziker alla guida del programma aveva fatto registrare 2.738.000 spettatori e il 15.25% di share, mentre l'ultima puntata condotta da Maria De Filippi, andata in onda sabato scorso dalle 21.25 alle 0.48, aveva conquistato 3.271.000 spettatori, pari al 19,7% di share

Intanto resta ancora aperto il televoto per votare fino alle 21 di lunedì 14 ottobre i concorrenti rimasti in gara e che verranno per la prima volta sottoposti al giudizio diretto del pubblico, chiamato a votare per Ciro Ferrara, Emanuele Filiberto di Savoia, Filippo Bisciglia, Laura Torrisi, Pamela Camassa e Massimiliano Varrese.