Amici vs Ballando, parte la sfida: Maria lancia una frecciata a Milly Carlucci

A poche ore dalla "battaglia campale", ovvero quella che vedrà scontrarsi "Ballando con le Stelle" su Rai 1 con la puntata d'esordio di "Amici" su Canale 5, si prepara il campo. Se Milly, padrona di casa del varietà di Rai 1, ha appena comunicato che schiererà le armi pesanti Al Bano e Romina nelle vesti di "coppia speciale" in pista, Maria De Filippi, conduttrice del talent Mediaset, scocca una frecciata all'indirizzo della rivale.

La stoccata di Maria è arrivata durante la conferenza stampa di presentazione del programma, tenutasi questa mattina. Ai giornalisti che hanno chiesto come vivesse la concorrenza con Milly, Queen Mary ha così risposto: "Potrei rispondere con quello che dice Milly. Lei dice che non è in concorrenza, giusto? Ho visto e letto la vostra intervista e lei ha detto che non è in concorrenza. È la risposta giusta anche per me a questo punto. C’è posta per te ha vinto sempre? No, perché ho saputo che non siamo in concorrenza. Come faccio ad essere in concorrenza con una persona che non è in concorrenza con me?".