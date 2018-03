C’è posta per te: Maria De Filippi lascia lo studio per otto minuti. Cosa è successo?

C’è posta per te, condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5 il sabato sera, anche questa settimana ha raggiunto il boom di ascolti. La ormai storica trasmissione televisiva targata Mediaset ha battuto la rivale “Ballando con le stelle” andata in onda su Rai Uno, sempre in prima serata. Durante la puntata di sabato 17 marzo a C’è posta per te il pubblico in studio e quello da casa hanno assistito ad un vero fuori programma.

Maria De Filippi ha lasciato lo studio

E’ iniziata all’insegna del divertimento e della goliardia la puntata di C’è posta per te grazie allo show portato in studio da Luciana Littizzetto. Ma chiusa la parentesi comica, nel salotto di Maria De Filippi si sono susseguite storie che non hanno avuto un esito positivo, come quella di Michele ad esempio che ha rifiutato di riallacciare un rapporto con sua madre malata.

“Chiudi la busta, la odio, non voglio vederla”

Poi è stata la volta di Domenica, una mamma di 55 anni che da 8 anni non ha più nessun rapporto con suo figlio Pino che di anni ne ha 40 e vive in Germania. Pino non ha mani perdonato a Domenica di aver lasciato suo padre, 8 anni fa appunto e quando l’uomo ha scoperto chi era il mittente della busta ha commentato: “Chiudi la busta, la odio, non voglio vederla”. E così Maria De Filippi lo ha raggiunto nel camerino per mediare e fare in modo che l’uomo ascoltasse quanto meno la madre. Ma ogni tentativo è stato vano.