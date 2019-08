Maria De Filippi punta su Laura Chiatti per il suo show, lei rifiuta: i dettagli della proposta

Difficile dire no a Maria De Filippi, difficile ma non impossibile, considerando l’indiscrezione pubblicata dal settimanale Oggi riguardante il rifiuto che la regina dei successi di casa Mediaset avrebbe incassato da parte di Laura Chiatti. Nella rubrica ‘Ah, saperlo’, infatti, è descritto il retroscena secondo cui l’attrice, spesso ospite di ‘Amici’ e ‘C’è posta per te’, abbia rinunciato a un’importante offerta ricevuta dalla conduttrice che l’avrebbe voluta in un importante programma di punta prodotto dalla sua Fascino.

Laura Chiatti ha detto no alla proposta di Maria De Filippi: il retroscena

Stando ai dettagli riportati, Laura Chiatti, moglie di Marco Bocci già membro della commissione esterna del serale di Amici, avrebbe rifiutato l’offerta di Maria De Filippi di prendere parte ad uno show di punta prodotto dalla Fascino (società di produzione televisiva della conduttrice) ufficialmente per impegni professionali. Di quale format si sarebbe trattato e quale sarebbe stato il ruolo della 37enne umbra non è dato sapere… Di certo nei prossimi mesi potrebbe scoprirsi qualcosa di più.