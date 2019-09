La lettera di Maria De Filippi ad Emma dopo l'annuncio della malattia: "Ci sarò sempre"

Maria De Filippi scrive una lettera ad Emma Marrone dopo che stamattina la cantante ha annunciato di doversi prendere un momento di pausa dagli impegni professionali a causa di problemi di salute non specificati. La missiva, che riportiamo qui di seguito, è stata pubblicata sui profili Instagram delle sue trasmissioni, dal momento che la presentatrice e produttrice non ha un account ufficiale.

Cara Emma, immagino che quello che sto scrivendo tu lo sappia già. Lo sai perché sono passati dieci anni da quando hai cantato davanti a me una canzone della Nannini e da allora non ci siamo mai perse. Il bene non si perde, i sentimenti se sono veri vivono e sopravvivono anche se non ci si vede quotidianamente. Ci sei, ci sei stata e so che ci sarai sempre nella mia vita, me lo hai dimostrato ogni volta che avevo bisogno di te e ti chiamavo.

So che lo sai ma ripeterlo non è mai abbastanza e, come diceva mia madre “verba volant scripta manent”, io se tu vorrai nella tua vita ci sarò sempre.

Ti voglio un bene dell’anima davvero, non avere mai paura di nulla perché sei fortissima.

Maria De Filippi

Emma, che oggi è tra le più apprezzate cantanti del panorama italiano, è nata artisticamente proprio nel talent show 'Amici di Maria De Filippi', a cui ha partecipato nell'edizione del 2009 vincendola. Da allora la sua carriera è stata in continua ascesa, attestandosi come una delle ex concorrenti di talent più note della scena. L'ultimo singolo 'Io sono bella' è uscito il 6 settembre ed è stato scritto per lei da Vasco Rossi, Gaetano Curreri, Gerardo Pulli e Piero Romitelli. Il legame con De Filippi è da sempre un punto fermo del suo percorso personale e professionale, tanto che più volte è tornata ad 'Amici' nei panni di coach ed ospite.

L'annuncio di Emma: "Problemi di salute, mi fermo"

L'artista salentina, 35 anni, ha dato annuncio dello stop su Instagram: “Succede. Succede e basta. Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato. Da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute.Ve lo dico personalmente per rassicurarvi e per non creare allarmismi inutili”, ha scritto la cantante salentina a corredo dell’immagine che porta la frase di John Lennon "la vita è ciò che ti accade quando sei intento a fare altri piani". “Ci sono troppe cose belle da vivere insieme. Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi. Grazie e state sereni davvero... Andrà tutto bene!”.

Quando aveva 25 anni, poco prima di entrare ad "Amici", Emma aveva dovuto affrontare un tumore.