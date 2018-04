Perché Maria De Filippi batte sempre Milly Carlucci? Maurizio Costanzo spiega il motivo

Il sabato sera televisivo ha una sola ‘sfida’: quella che in questo periodo vede il confronto tra i programmi di Maria De Filippi su Canale 5 ('C’è posta per te', appena terminato, e ‘Amici’, prossimo a partire il 7 aprile) e Milly Carlucci che porta sulla pista da ballo di Rai Uno i vip in gara di ‘Ballando con le stelle’.

Puntualmente l’esito della contemporaneità degli show settimanali vede la netta prevalenza delle trasmissioni della ‘signora di Mediaset’, capace di attirare a sé un’ampia schiera di pubblico affascinata dalle storie raccontate dalla sua amata conduttrice, professionista nel mixare momenti di pura commozione a siparietti divertenti anche con l’aiuto dei personaggi del mondo dello spettacolo.

Ma qual è davvero il ‘segreto’ del successo di Maria De Filippi?

A rispondere alla domanda, Maurizio Costanzo, giornalista ed esperto di televisione nonché marito di colei ribattezzata dalla rete ‘Queen Mary’, che in un’intervista a Repubblica ha risposto al perché Maria De Filippi riesca sempre a battere Milly Carlucci.

“Infila storie coinvolgenti, non ci si può coinvolgere più di tanto per una rumba. Fui ballerino per una notte da Milly tanti anni fa con un cha cha cha… Ma perché la gente dovrebbe preferire un balletto all’incontro tra un padre e un figlio? Non c’è lotta”

Questo il parere del conduttore in merito al modo di lavorare della moglie (che – per la cronaca – anche ieri ha battuto la concorrenza).

Rispetto allo ‘Show’ che porta il suo nome, poi, Costanzo ha detto: “Mi impressiona che il Costanzo Show lo vedano le ventenni: chi sono? Le figlie che da piccolissime lo guardavano con le madri. Noi faremo questo lavoro finché campa il pubblico, poi la generalista è destinata a sparire”.

Su Carlo Conti, infine, una certezza: “Farà una grande Corrida perché ha i modi dei presentatori di una volta”.