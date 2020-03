"Amici programma per narcisetti", Maria De Filippi non ci sta e mette in riga Nicola Porro

"Amici, programma per narcisetti più speranzosi che talentati", così Max Del Papa, sul blog di Nicola Porro, definisce il talent di Maria De Filippi. Non solo. Il giornalista si scaglia duramente contro l'ospitata dei tre leader delle Sardine nella prima puntata, venerdì scorso, quando "portano in scena la fiera della vanità, del luogocomunista, dell'ipocrisia sciacalletta". E continua a ruota libera: "Tre monologhi a ciglia pittate contro razzismo, omofobia, diversofobia, ma che, in controluce, si traducono in uno e un solo senso, todo modo: Salvini fa schifo, voi che non siete come noi fate schifo. Come loro, che sanno meno di niente e se ne vantano".

Non è rimasta in silenzio Maria De Filippi, che di solito preferisce fare (bene) il suo lavoro piuttosto che rimpolpare polemiche e rispondere a sterili critiche. Quando si toccano i suoi ragazzi, però, la bomba è servita. "L'intervento delle Sardine è stato contro l'odio - ha specificato in un post sul profilo Instagram di Amici - Io non solo condivido quello che hanno detto ma sono orgogliosa di averli ospitati. Il loro non è stato un intervento politico, ma appunto un intervento contro l'odio, contro il disprezzo gratuito, contro la violenza e spero che Nicola Porro la pensi così, altrimenti sarebbe davvero per me preoccupante".

Poi difende il suo programma, fucina di talenti dal 2002, che negli ultimi 18 anni ha sfornato alcuni dei cantanti più talentuosi del panorama musicale italiano e nomi importanti nel mondo della danza: Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Anbeta Toromani, The Kolors, Andreas Muller, Giordana Angi e Alberto Urso, per citarne alcuni. "Sono certa di non fare una trasmissione per narcisetti che sperano in una notorietà di stagione - si legge ancora nel post - I ragazzi che sono attualmente ad Amici o che sono passati da qui, hanno solo dedicato il loro tempo, le loro giornate, i loro sforzi e il loro sudore alla loro passione: il canto o il ballo. E i risultati di tante ore e fatiche, in tanti li hanno visti. Se Nicola Porro no, gli consiglio di informarsi". Colpito e affondato.

Nicola Porro prende le distanze: "Il mio collaboratore ha scritto una gigantesca stupidaggine"

Altro che un metro, come da vademecum per evitare il coronavirus, la distanza che Nicola Porro prende dal suo collaboratore - dopo le parole di Maria De Filippi - è siderale. "Non condivido minimamente ciò che ha scritto - fa sapere su Instagram il giornalista - Scrivere che Amici sia un programma di narcisetti più speranzosi che talentati è una gigantesca stupidaggine. Irrispettoso soprattutto dei tanti ragazzi che sono passati e passeranno da Amici. Resto della mia idea sulla vacuità delle Sardine, ma questo è un altro discorso". Infine si rivolge direttamente a Maria, incensandola: "Visto il mio temperamento piuttosto fumantino, avrei reagito con molto meno signorilità di quanto hai fatto tu ad affermazioni così gratuite".