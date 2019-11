Maria De Filippi e le ospitate bloccate in Rai: "Assurdo. Per 'Domenica In' senza parole"

Odia non mantenere le promesse Maria De Filippi, ma quella fatta lo scorso maggio a Mara Venier non è piaciuta alla Rai, che ha bloccato la sua ospitata (già annunciata) a 'Domenica In'. Un veto che fa ancora discutere, soprattutto perché dai vertici di Viale Mazzini sono soliti arrivare divieti per lei e i suoi allievi della scuola di 'Amici'.

"Lo trovo assurdo - ha commentato Queen Mary sulle pagine del Fatto Quotidiano -. Quella di Domenica In mi ha lasciato senza parole, ero stata invitata ed era tutto tranquillo. Queste cose non le capisco". Un metodo che non condivide affatto: "Quando la Rai stoppa le ospitate fa un errore, della concorrenza parliamo io, lei e altre trenta persone. Quando c'è un evento come Sanremo Mediaset si ferma ed è giusto che si fermi. Il pubblico guarda semplicemente la tv. Invidio alla Rai la capacità di creare gli eventi e la collaborazione tra tutti per la promozione di un prodotto. Noi a Mediaset siamo un po' con i feudi. E' un errore da parte di tutti, non mi escludo, perché un gioco di squadra ci deve essere".

Non ci fu nessun problema, però, nel 2017 quando condusse il Festival di Sanremo accanto a Carlo Conti. Esperienza che rifarebbe, ma in un altro modo: "Con uno spirito diverso, ci tornerei solo per quello. Quando l'ho fatto ero appanicata come mai nella mia vita".