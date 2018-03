Maria De Filippi ospite d’eccezione per l’esordio di ‘Vuoi scommettere?’

Tira aria nostalgica nella tv italiana. Sempre più spesso si tenta di guardare al futuro occhieggiando ai fasti del passato e programmi come ’90 special o ‘I migliori anni’ dimostrano che ora come ora, sono i ricordi la minestra fumante da sfoderare al telespettatore bisognoso di certezze.

Se la Rai ripropone ‘La Corrida’ e alla guida ci mette Carlo Conti, Mediaset risponde con il remake di ‘Scommettiamo che?’, trasmissione che, come anticipato, è stata affidata alla capacità di intrattenere di Michelle Hunziker, abbondantemente rodata nei vari ‘Striscia la notizia’, ‘Zelig’, e, in ultimo, il Festival di Sanremo.

‘Scommettiamo che?’ cambia nome

Il sito Davide Maggio aggiunge nuove indiscrezioni sull’evento che si preannuncia come la grande novità della primavera Mediaset, a partire dal titolo che diventa ‘Vuoi Scommettere?’ e dalla data di messa in onda prevista per il martedì 24 aprile.

Maria De Filippi ospite d’eccezione della prima puntata

A garanzia di una partenza di successo, per l’esordio del programma è prevista la presenza di Maria De Filippi. “La conduttrice di punta del gruppo Mediaset, restìa alle ospitate di qualunque genere esse siano, farà uno strappo alla ‘regola’ e andrà a trovare la collega nel suo nuovo programma” si legge sul sito che ricorda come Vuoi Scommettere?, i cui casting sono tuttora in corso, arrivi dopo nove edizioni di Scommettiamo Che realizzate su Rai 1 (dal 1991 al 2003) e una, che è anche l’ultima, su Rai 2 (nel 2008).