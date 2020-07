Maria De Filippi torna su Rai1, deroga da Mediaset

Tra le novità più sorprendenti della prossima stagione Rai compare il nome di Maria De Filippi. La conduttrice, volto (e mente) di punta in casa Mediaset, torna su Rai1 a distanza di tre anni da quel Festival di Sanremo che l'ha vista protagonista, accanto a Carlo Conti, per cinque serate consecutive.

Sarà proprio lei, infatti, a condurre il 25 novembre - giornata internazionale contro la violenza sulle donne - una serata evento di musica e intrattenimento, insieme a Sabrina Ferilli e Fiorella mannoia. Lo ha annunciato il direttore di Rai1 Stefano Coletta durante la presentazione del palinsesto autunnale: "Tengo tantissimo a questo evento perché la mia Rai1 è anche valoriale. Il 25 novembre, giornata nazionale contro la violenza sulle donne, ho pensato che fosse necessario che Rai1 festeggiasse insieme a tutto il mondo attraverso la musica femminile, con tre donne: Maria De Filippi, Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia. Ringrazio Maria De Filippi che ha ottenuto per quella serata una deroga dell'esclusiva con Mediaset".

Ennesima 'lezione' di tv di Pier Silvio Berlusconi, che ancora una volta presta uno dei suoi alla concorrenza e senza batter ciglio. In casa Rai questo è ben più difficile - per non dire impossibile -, così come complicate sono certe ospitate. Indimenticabile, un anno fa, il veto imposto a Mara Venier che aveva invitato proprio Maria De Filippi a 'Domenica In' (poi 'recuperato' in altre occasioni).