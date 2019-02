Sanremo, Maria De Filippi sul palco del Festival? La conduttrice toglie ogni dubbio

Nel periodo in cui la cronaca mediatica è incentrata sul Festival di Sanremo e su ogni elemento che sia foriero di curiosità anche estranea alla diretta televisiva, anche Maria De Filippi ha detto la sua.

La conduttrice e autrice di programmi di punta di casa Mediaset che su quel palco ha presenziato nell’edizione del Festival targato Carlo Conti nel 2017, ha accennato alla passata esperienza in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, di fatto escludendo la possibilità di un ritorno.

“No, credo proprio di no”, è stata la risposta di Maria alla domanda sulla possibilità di tornare all’Ariston alla guida della kermesse, segno della certezza della straordinarietà di una presenza che tale resterà nella storia, sua e del Festival.

Maria De Filippi sull’incontro con il neo direttore di Rai: “Abbiamo discusso di un progetto”

L’intervista è stata anche l’occasione per chiarire il motivo del suo incontro con con Teresa De Santis, neo direttore di Rai 1.

“È stato un incontro cordiale, eravamo solo io e lei. Abbiamo preso un caffè e abbiamo discusso di un progetto di sensibilizzazione sociale che riguarda la lotta alla violenza sulle donne. Né più e né meno”, ha assicurato Maria De Filippi: “Non abbiamo minimamente sfiorato argomenti che riguardavano la televisione e i nostri rispettivi lavori. Per questa ragione ho trovato normale incontrarla a viale Mazzini: non avevamo nulla da nascondere e nessun segreto da custodire”.

Maria De Filippi commenta i risultati deludenti dell’Isola dei Famosi

Anche lo scarso appeal che in questo momento sta riscuotendo la nuova edizione dell’Isola dei Famosi è stato argomento di discussione dell’intervista. “Sono fiduciosa nel fatto che lo show nelle prossime settimane risalirà negli ascolti”, ha affermato la conduttrice: C’è bisogno però che il programma ritrovi il suo spirito originario. La sfida con la natura e la lotta alla sopravvivenza tout court. Meno fronzoli, più emozioni e più avventura”

Infine, un commento su ‘Adrian’, il discusso cartoon show di Celentano che ormai, dopo quattro puntate, pare ben lontano dall’ombra del successo.

“Se fossi stata in Pier Silvio Berlusconi avrei fatto la stessa scelta. Senza ombra di dubbio avrei detto sì ad Adriano e al suo cartone animato”, ha commentato Maria: “Avere Celentano è un evento eccezionale, imperdibile… Anche io, come il mio editore, avrei preferito rinunciare a qualche punto di share pur di portare Celentano sulla nostra rete ammiraglia. E poi, mi creda, è già un miracolo che un prodotto come Adrian a cui il pubblico è totalmente disabituato, faccia i numeri che sta facendo”.