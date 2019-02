Se Maria De Filippi diventa (anche) spot di “Non mentire” | VIDEO

In quella Canale 5 che negli ultimi mesi ha faticato a portare a casa risultati di share trionfanti in svariati casi tranne quando le prime serate sono state affidate a Maria De Filippi, accade che la conduttrice diventi "traino" ideale e surreale della nuova serie tv Non Mentire. Ai telespettatori non sarà di certo sfuggito: da oggi, il promo della serie, interpretata da Greta Scarano ed Alessandro Preziosi, non vede protagonisti - come vorrebbe la prassi - i due ragguardevoli attori, bensì la stessa Queen Mary, che vende al pubblico la qualità del prodotto tessendone le lodi: "Merita di essere seguita", assicura. Un caso più unico che raro.

In venticinque secondi di spot, infatti, ben venti sono incentrati sulle laudi mariane e solo cinque sulle immagini vere e proprie della serie. Una scelta inedita, che sfrutta un'ospitata della stessa Scarano ad Amici avvenuta qualche giorno fa e riproposta come colonna portante della pubblicità. "E' una serie bellissima - dice la benedicente Maria, in piedi di fronte all'attrice, mentre inanella un superlativo dopo l'altro - Tu sei fantastica e bellissima, Preziosi anche. E' particolarissima, tiene col fiato sospeso fino alla fine". Parola di De Filippi, senza dubbio una fan d'eccezione. E voi ci state ancora pensando?

Al bando ogni perplessità. Maria, colei che gli italiani da anni ormai hanno imparato a chiamare solo per nome tant'è diventata familiare, fa da garante del "controllo qualità" per il pubblico di riferimento della rete ammiraglia di Mediaset. Dopo le innumerevoli ore occupate in palinsesto con gli inossidabili Uomini e Donne, Amici e C'è Posta per Te, e dopo le ultime scommesse vinte con Temptation Island Vip e Uomini e Donne - La Scelta (tra i pochi esperimenti a funzionare di recente in prime time su Canale 5, in termini di minima spesa e massima resa), ora finisce pure nello spot di una serie tv che non la riguarda da vicino e che, tra l'altro, si sta già vendendo benissimo da sé. Gratia plena.

In basso, lo spot di Non mentire con Maria De Filippi