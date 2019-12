Maria De Filippi fa ascoltare un vocale privato di Sabrina Ferilli, poi la sorpresa: “Ecco il mio regalo per te”

(Sabrina Ferilli e Maria De Filippi: messaggi e regali rivelati nell'ultima puntata di Tu sì que vales)

Come nello stile del programma di Canale 5, anche l’ultima puntata di ‘Tu sì que vales’ è stata caratterizzata da un momento che, esulando dalle esibizioni dei concorrenti in gara, ha reso protagonisti i giurati dello show chiamati ad affrontare scherzi e inattesi fuoriprogramma.

Durante la serata che ha concluso la sesta edizione dello show con la vittoria di Enrica Musto, Maria De Filippi ha interrotto il prosieguo della competizione per stuzzicare Sabrina Ferilli, presidentessa di giuria popolare ma soprattutto sua amica. “Il 5 dicembre ho compiuto gli anni”, ha esordito Maria De Filippi: “Mi hanno fatto gli auguri tutti, Stefano e Belén, Rudy Zerbi, Gerry. Sabrina Ferilli mi ha mandato un messaggio vocale. Lei, benché fosse il mio compleanno, mi ha chiesto di farle un regalo. Io dovevo fare un regalo a lei, e mi ha perfino chiesto una specifica…”.

Il messaggio vocale di Sabrina Ferilli per Maria De Filippi e la sorpresa finale

Nonostante l’imbarazzo di Sabrina Ferilli e il vano tentativo di fermarla, Maria De Filippi ha comunque fatto ascoltare il messaggio vocale in questione che, dopo una canzone di buon compleanno, proseguiva con la richiesta: “Che mi regali il 14? Vorrei un regalo personalizzato, qualcosa che si capisca che sei stata tu a dare a me. Una cosa incisa o qualcosa del genere”. Alla richiesta avanzata dall’amica, Maria ha così deciso di rispondere con un omaggio “personalizzato”: un grande fiocco rosso con un lungo filo attaccato all’estremità che a quella opposta aveva legato il suo regalo. Ed è stato tirando la corda che si è ritrovata davanti a uno spogliarellista sul cui petto campeggiava la ‘dedica’ “Da Maria per Sabrina”. Imbarazzo per l’attrice che, superato lo stupore iniziale, alla fine ha dimostrato di aver gradito…

