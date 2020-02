Malore per Maria Grazia Cucinotta: ricoverata in ospedale

Malore ieri sera a teatro per l'attrice Mariagrazia Cucinotta: dopo pochi minuti dall'inizio di uno spettacolo nel Teatro Supercinema di Castellammare di Stabia, l’attrice è stata portata via in ambulanza.

L'attrice, che già in camerino accusava un malessere, ha provato ugualmente ad andare in scena, ma dopo pochi minuti si è reso necessario l'intervento di un medico per una visita urgente. Quindi la chiamata del 118 che ha trasportato l'attrice all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.

Il suo staff ha chiarito che l'artista sta meglio e le sue condizioni non sono gravi, anche se resta comunque ricoverata in ospedale. Cucinotta era impegnata nella commedia 'Figlie di Eva' al fianco di Vittoria Belvedere e Michel Andreozzi, con la regia di Massimiliano Vado. Lo spettacolo è stato rinviato a data da destinarsi.