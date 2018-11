La figlia di Maria Monsè è un peperino, mette in riga tutti a Pomeriggio Cinque

(Nel video sopra Perla Maria bacchetta la Marchesa d'Aragona)

Che caratterino Perla Maria! La figlia 13enne di Maria Monsè in tv è un vulcano nonostante la giovanissima età. Accanto alla mamma, in collegamento con Pomeriggio Cinque, la ragazzina dimostra di avere già la stoffa dell'opinionista grazie a un linguaggio forbito e anche a un po' di faccia tosta.

Perla non le ha mandate a dire ai detrattori di sua madre. La prima "vittima" è stata la Marchesa d'Aragona, che la bambina ha invitato a rileggere i Dieci Comandamenti e ad andarsi a confessare per aver detto bugie sul loro conto, poi è stato il momento di Cecchi Paone: "I miei amici la chiamano Pavone - ha punzecchiato - Forse tutti quei libri le hanno chiuso la mente. Mi sono offesa per le cose che ha detto su di me e per come ha urlato a mia madre".

Un atteggiamento poco consono a una tredicenne, hanno fatto notare gli altri ospiti, stupiti - e anche un po' spaventati - da tanto vigore televisivo. Eredità materna? Possibile, ma forse sarebbe meglio continuare a giocare con le bambole per il momento, come le ha consigliato l'ex gieffino Salvo Veneziano, tra i più sbigottiti in studio.