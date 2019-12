Mariana Aresta, alunna del Collegio, ricoverata in ospedale

"Scusate amici se non mi sono più fatta sentire, ma la situazione è andata degenerando e ora resterò un po' in ospedale". Così Mariana Aresta, 16 anni, ex alunna del Collegio, ha comunicato ai follower su Instagram che è costretta a prendersi un momento di pausa a causa di non precisati motivi di salute.

Mariana - diventata famosa grazie alla partecipazione al docu-reality di Rai Due - mantiene il massimo riserbo sulle ragioni che hanno reso necessario il ricovero, ma condivide passo passo con i fan l'evoluzione della situazione. "Stamattina mi sono svegliata alle 6.30 per fare delle analisi e il tampo del sangue, però a differenza delle altre mattina riesco a respirare senza problemi e a mangiare".

Mariana Aresta del Collegio ricoverata: il sostegno dei fan sui social

Tanti i messaggi di sostegno lasciati in calce al post dai piccoli telespettatori della trasmissione terminata la scorsa settimana. "Spero che guarirai presto", scrive qualcuno. "Sii forte", dice un'altra donna.