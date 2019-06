Marina La Rosa rifiutata a Ballando: "La signora della tv non ha apprezzato"

Ha bussato a diverse porte Marina La Rosa prima di tornare alla ribalta televisiva grazie all'ultima edizione dell'Isola dei Famosi. Nel cassetto dell'ex gieffina il sogno di partecipare a 'Ballando con le stelle', ma un 'no' glielo ha fatto richiudere. Lo ha svelato per la prima volta ai Lunatici, su Radio 2: "Ho fatto tre reality. In passato mi sarebbe piaciuto partecipare a Ballando con le stelle, ma purtroppo la signora della televisione forse non ha apprezzato, non sono stata selezionata. Volevo tanto, avevo dato all'universo questa idea, ma non sono stata chiamata. Chi è la signora della televisione? Non so, forse la conduttrice...".

Una frecciatina che magari arriverà a destinazione e farà cambiare idea alla padrona di casa del dance show di Rai 1, chissà. Intanto Marina si tiene stretta la bella esperienza in Honduras: "E' andata bene. Paolo Brosio? Lo amo, è una persona meravigliosa. In più ho scoperto alcune sue doti pazzesche, ha delle misure fuori misura, ha misure importanti, ma a prescindere da questo è una persona magnifica, è un po' come i panda in estinzione, va salvaguardato. Stava nudo in spiaggia, parlando serenamente come fosse tutto normale, poi uno l'occhio lì ce lo butta, e insomma Paolo Brosio ha un 'brosione'. Anche se non ne fa più uso, questo è risaputo. Camminava con il rosario in mano. Taylor Mega e Ariadna Romero? Sono delle grandissime gnocche, secondo me faranno un sacco di strada. Adesso non so quale sia la strada, ma hanno una buonissima base da cui partire".

Infine la rivelazione su alcune esperienze che le sono capitate nel mondo dello spettacolo: "Mi è capitato di ricevere ricatti sessuali. Non è stata proprio detta la frase 'se vuoi questo allora fammi un ...' ma ci sono state occasioni in cui si sono verificati questi eventi. Io non sono una che dopo dieci anni denuncia e inizia a parlare pubblicamente del fatto. Semplicemente quando è capitato, tre o quattro volte, mi sono alzata e sono andata via".