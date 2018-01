Per Marina Ripa di Meana non ci saranno funerali

Marina Ripa di Meana non sarà celebrata in alcuna cerimonia funebre.

A riportare la decisione è l’Ansa che fa riferimento a fonti interne alla famiglia della scrittrice scomparsa ieri all’età di 76 anni.

“Per suo volere non sono previste cerimonie funebri” si legge sul sito che ha anche raccolto il ricordo commosso della figlia Lucrezia Lante della Rovere a poche ore dalla morte dell’amata mamma.

Morta Marina Ripa di Meana, il toccante addio della figlia Lucrezia Lante della Rovere

"Mia madre ha combattuto la malattia come una guerriera e sarà un grande esempio per me, per le mie figlie e per tutti noi. Mamma, mi mancherai!" ha dichiarato l’attrice che lo scorso 26 dicembre aveva postato una foto della famiglia insieme alla madre alla quale personaggi del mondo dello spettacolo e non stanno rivolgendo in queste ore il loro pensiero più affettuoso.