Il marito di Mara Venier dopo le accuse: "Il successo dà fastidio, il prossimo anno prenderemo decisioni"

"Un programma di grande successo dà spesso fastidio, io voglio stare, con tutti voi, vicino a mia moglie poi il prossimo anno prenderemo le nostre decisioni. Intanto chiaro e forte #iostoconmara". Così Nicola Carraro difende su Instagram la moglie Mara Venier e lancia l'hashtag #iostoconmara. Ieri infatti la conduttrice di Domenica In è finita nella bufera a causa di una lettera pubblicata sulla pagina Facebook dello SNAP (Sindacato Nazionale Autonomo della Produzione TV Rai e Indignerai) in cui si leggono pesanti accuse degli ispettori di produzione del CPTv di Roma contro conduttrici e conduttori del servizio pubblico radiotelevisivo. Nel post viene citata la conduttrice di Domenica In, che contattata da Affaritaliani.it ha negato in maniera netta le accuse e ha comunicato che sta già incaricando i suoi avvocati per tutelarsi in sede legale.

Mara Venier lascia Domenica In il prossimo anno?

Carraro non si è limitato al post riportato in alto, ma ha anche risposto alle osservazioni avanzate dai lettori tra i commenti. "Perché lavorare in una azienda che non la tutela? Non l'hanno fatto in passato, non lo faranno in futuro", scrive un utente. E il produttore risponde: "Hai capito tutto". "Si è creato un polverone enorme. La zia ha un carattere che la contraddisingue, ma non per questo deve essere infangata. Forza zia, non pensare minimamente di mollare il prossimo anno... sempre Domenica In", aggiunge una fan della trasmissione. E Carraro replica: "Vediamo".

Il sostegno dei colleghi a Mara Venier

In calce al post anche alcuni messaggi di supporto da parte dei colleghi di Mara. Su tutti Rita Dalla Chiesa, amica storica della conduttrice veneta. "Io non ho bisogno nemmeno di dirlo, io sto da SEMPRE con Maramia". "Rita, tu sei una persona onesta e ti chiedo: in tv ogni tanto vediamo tutti che Mara si arrabbia per sbagli che fa la produzione. Tu che cosa ne dici?", chiede un utente. E Dalla Chiesa risponde: "Quando si è in diretta in una trasmissione così importante, può succedere di innervosirsi per qualcosa che non funziona. Si pensa sempre al rispetto che dobbiamo al pubblico. Ma è quello che succede in qualunque ambiente di lavoro... Le squadre tecniche Rai, come quelle Mediaset, sono fatte di bravissimi professionisti. Il confronto o lo scontro è assolutamente legittimo". Tra i sostenitori di Venier anche Monica Setta, che lascia tra i commenti un emoticon a forma di cuore.

Intanto ieri sera Venier ha pubblicato su Instagram gli auguri di Natale di uno storico ispettore di studio Rai che ha condiviso con lei molte edizioni di Domenica In: parole piene d'affetto che non lasciano intendere alterchi. Ad indagare sulla questione è stato ieri anche il sito TvBlog, che ha riportato per primo un retroscena a proposito dell'origine delle tensioni: "Nel corso di una puntata (andato in onda durante la settimana di Sanremo, ndr) ci sarebbe stato un vivace scambio di vedute fra la conduttrice veneta e l’ispettore di studio Si tiene a sottolineare, sempre da fonti vicine al programma di Rai1 presenti in quei frangenti, che quel battibecco sarebbe un normale episodio dialettico, che si sarebbe potuto ricomporre la sera stessa davanti ad un caffè".

Di seguito il testo integrale della lettera pubblicata sulla pagina Facebook dello Snap