"Ecco a voi Mark Caltagirone": Maria De Filippi sbeffeggia Pamela Prati (e la D'Urso)

Ormai non si parla d’altro: il caso del matrimonio tra Pamela Prati e Mark Caltagirone è il gossip del momento, tra annunci, smentite, rivelazioni e insinuazioni. Più inafferabile della Primula Rossa, tutti si chiedono che faccia abbia l’imprenditore fidanzato con Pamela Prati, sulla cui reale identità ed esistenza sono stati avanzati mille e più dubbi.

Immaginiamo quindi la sorpresa quando nello studio di Amici da Maria De Filippi è stata annunciata “in esclusivissima” la presenza nientemeno che di… Mark Caltagirone durante il gioco della “cabina telefonica” che ha visto coinvolte le due ospiti della serata Sabrina Ferilli e Antonella Clerici.

Amici, "Entra in studio Mark Caltagirone": così Maria De Filippi sbeffeggia Pamela Prati (e non solo)

“Anche se non siamo testata giornalistica, entra per te Mark Caltagirone”, ha annunciato la padrona di casa prima di far entrare l’ospite inaspettato ma davanti alle telecamere è comparsa una figura avvolta in un mantello da fantasma. Tra le risate e gli applausi del pubblico, Sabrina Ferilli ha commentato semplicemente: “Da prendere con simpatia questa storia... Può anche tornare a casa sua. Si vive anche senza Mark Caltagirone”.

In un colpo solo, Maria De Filippi è riuscita a sbeffeggiare sia lo scandalo Prati/Caltagirone sia la collega di rete Barbara D’Urso: il riferimento all’essere “sotto testata giornalistica” è infatti una frecciata più che “palese” nei confronti della conduttrice, che ama ripetere spesso come i suoi programmi di infotainment ricadano sotto la testata giornalista autonomia di Mediaset, ossia Videonews, a garanzia di correttezza e deontologia nel trattamento tutti gli argomenti, di cronaca e non solo.