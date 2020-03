Mascherine fai da te, il tutorial di Barbara Palombelli

(Nel video il tutorial di Barbara Palombelli)

Nel pieno dell'emergenza sanitaria, con le mascherine ormai introvabili, Barbara Palombelli spiega a 'Stasera Italia' come realizzarle in casa. Nonostante il decreto governativo impone di limitare gli spostamenti ai soli casi di necessità, è bene esserne muniti, come ha fatto sapere il professor Garbagnati in collegamento.

"Tanti dicono di non avere la mascherina, ora vi faccio vedere". Così la conduttrice inizia il suo tutorial, indossando degli occhiali da sole (anche questi consigliati): "Prendete la carta da forno, perché deve essere impermeabile, e la piegate da un verso all'altro. Si prendono poi due elastici e si fissano con la spillatrice da una parte e dall'altra. Poi la aprite, la poggiate sul viso e regolate gli elastici. Fatta la mascherina. Credo costi 10 centesimi".

Semplice ed economica, la mascherina fai da te. Basta quindi della carta da forno, elastici e una spillatrice per fissarli. E' questa la campagna di Barbara Palombelli: far capire che per tutti è bene indossarla quando si esce.