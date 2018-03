Ballando, incidente stradale per Massimiliano Morra

Momenti di apprensione per Massimiliano Morra. L'attore, nel cast di "Ballando con le stelle" in coppia con Sara Di Vaira, è rimasto coinvolto in un incidente stradale e trasportato immediatamente al pronto soccorso per sottoporsi a tutti gli accertamenti.

Nessuna conseguenza grave fortunatamente. Morra adesso si trova a casa, vigile, ma la sua presenza nella puntata di sabato è a rischio. Dovrà aspettare i risultati di alcuni esami per capire se potrà scendere in pista oppure se avrà bisogno di ancora qualche giorno di assoluto riposo.

Sui social a preoccupazione dei fan, ma è lo stesso attore a rassicurarli su Instagram: "Andate sempre cauti alla guida, a volte basta davvero una frazione di secondo e la vostra vita può cambiare radicalmente".

Massimiliano Morra, classe 1986, in queste settimane oltre ad essere a "Ballando con le stelle", è anche protagonista della fiction in onda su Canale 5, "Furore - Capitolo Secondo", dove recita accanto ad Adua Del Vesco, sua ex compagna, ora legata a Gabriel Garko.