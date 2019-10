Tennis & Friends, Massimiliano Ossini: "Ci sono ancora persone che hanno paura degli screening" (INTERVISTA)

Il conduttore al Foro Italico di Roma per l'evento dedicato alla prevenzione. "L'importante non è vincere in campo ma far conoscere sempre di più l'importanza della prevenzione. Ci sono ancora persone che hanno paura degli screening e di scoprire qualcosa, ma oggi la scienza ha dimostrato che prima lo scopriamo e prima riusciamo a uscirne con il sorriso". Il successo? "Lo vivo normalmente. Il pubblico mi sente un po' come l'amico della porta accanto. Ho la fortuna di fare programmi in cui sei in mezzo alla gente, è come stare in teatro".