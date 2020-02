Mina, il figlio Massimiliano Pani spiega perché la cantante ha scelto di non apparire più in tv

Massimiliano Pani è stato tra gli ospiti del programma pomeridiano di Rai Uno ‘Vieni da me’, dove ha raccontato della sua esperienza di testimonial della raccolta fondi in favore di Medici Senza Frontiere, ma non solo. Inevitabile per il figlio di Mina e Corrado Pani essere interpellato anche in merito alla carriera gloriosa della madre che 41 anni fa decise di ritirarsi dalle scene per continuare la sua carriera lontana dal piccolo schermo.

“E’ sempre stata avanti. Ha capito delle cose prima degli altri, come gli artisti di talento. Ha capito che nella tv cambiava e ha detto ‘se non posso fare quello che stavamo facendo faccio altro’” ha raccontato Pani: “Lei ha fatto il suo lavoro, con la coerenza e le scelte artistiche che voleva fare come quando ha deciso di cambiare la sua immagine. Tutte le ragazze in quel momento la prendevano come esempio. Ha giocato con se stessa in modo ironico anche perché ha cominciato nel pieno del suo splendore. Vent’anni prima di Madonna, trent’anni prima di Lady Gaga. Basta vedere l’ultimo disco con Fossati, non credo che ci sia un cantante che a 80 anni è in testa alla classifica con un disco di canzoni inedite”.

“Mina è una mamma normalissima che fa un lavoro speciale”

Un commento, poi, all’aspetto più privato della grande Mina che tanto ha fatto della sua assenza la sua presenza, da riscuotere un clamoroso successo per via di una foto ‘casalinga’ postata sui social qualche tempo fa dalla figlia. “Non ho capito perché se ne sia parlato tanto… Lei ci ride. Lei fa quello che si diverte fare. Ho una madre mamma normalissima ma che fa un lavoro speciale”.

