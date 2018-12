Massimiliano Ossini isolato a 4000 metri: "Ho rischiato di morire"

E’ uno dei volti più rassicuranti dei programmi Rai; dopo il successo di “Uno Mattina Estate” e l’attuale impegno con “Mezzogiorno in famiglia” il programma più visto del weekend di Rai2, Massimiliano Ossini torna alla guida di “Linea Bianca” in onda ogni sabato alle ore 14 su Rai1 a partire dal primo dicembre. In occasione dell'intervista rilasciata ieri a “La vita in diretta” su Rai1, Ossini ha raccontato alcuni retroscena in cui è stato coinvolto. “Ho rischiato di morire durante le registrazioni di Linea Bianca ma per fortuna io e la mia squadra stiamo bene” e aggiunge “Siamo rimasti a quattromila metri, sul cocuzzolo della montagna. Mi sono spaventato molto. Li subentra anche il panico”

Massimiliano Ossini: "Mai avventurarsi da soli"

Un occasione anche per poter precisare quanto sia importante attrezzarsi ed affrontare certe situazioni o sport con consapevolezza e capacità, dichiara: “Mai avventurarsi da soli, bisogna affidarsi a persone che conoscono bene la montagna. Chi viene in montagna con noi deve essere un po’ alpinista, anche gli operatori si allenano”.

Quanto all'impegno televisivo, al tradizionale appuntamento con la montagna si aggiunge la già avviata rubrica “La mia montagna” in onda ogni venerdì mattina all’interno di “Uno Mattina”; uno spin-off di “Linea Bianca” che vuole raccontare altre sfumature ma sopratutto esserne l’anteprima della puntata in onda il sabato pomeriggio.