Massimo Giletti, lutto per il conduttore di 'Non è l’Arena'

Triste inizio di anno per il conduttore televisivo Massimo Giletti che ieri, 4 gennaio, è stato colpito da un grave lutto. Suo padre, Emilio Giletti, si è spento per cause naturali all'ospedale di Novara dove era ricoverato da qualche giorno a seguito di un aneurisma.

Emilio Giletti, imprenditore e pilota

L’uomo di 90 anni, molto conosciuto nella zona del Biellese, era proprietario della Giletti Spa, azienda tessile fondata nel 1884. Fabbrica dove da giovane aveva lavorato per un periodo di tempo anche il figlio Massimo prima di dedicarsi alla carriera giornalistica e televisiva. Emilio Giletti era famoso anche per il suo passato di pilota automobilistico. Tra il 1951 e il 1955 ha partecipato a circa 25 gare, correndo anche per Ferrari e Maserati. Fu con quest'ultima che ottenne la vittoria più importante della carriera nella Mille Miglia del 1953.

Al momento non sono apparse dichiarazioni da parte di Massimo Giletti che si è chiuso nel suo dolore, ma nel frattempo sono tanti i messaggi di cordoglio giunti al presentatore.