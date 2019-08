Massimo Giletti e il 'no' alla Rai: "Situazione precaria"

Che la Rai lo corteggiasse da tempo per riaverlo in scuderia non era più un segreto, ma in pochi si aspettavano il suo 'no'. E invece Massimo Giletti ha preferito restare a La7, dove due anni fa portò la sua Arena (oggi 'Non è l'Arena), anche se è stata una scelta molto combattuta.

"Ho valutato molto le offerte della Rai - ha spiegato a Chi -, ma ho percepito una situazione precaria, non c'erano certezze e ancora meno ce ne saranno alla luce dell'autunno che sta per arrivare, sono stato un buon profeta. Esistono tante Rai, c'è quella che ha paura di cambiare che è ancora viva, ma per fortuna ci sono uomini e donne che vogliono imprimere una nuova marcia, spero lo possano fare".

In attesa del cambiamento, da cui potrebbe dipendere un suo ritorno, Massimo Giletti resta a La7 senza rimpianti: "Sono rimasto perché con Urbano Cairo si è stabilito un rapporto molto profondo che va al di là dei successi effimeri della tv". Quello che in Rai, negli ultimi anni, per lui è mancato.