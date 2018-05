"Giletti torna in Rai": la soffiata del big

E' passato un anno dalla dipartita di Massimo Giletti dalla Rai, ma il suo futuro continua a far discutere. Approdato a La7 con "Non è L'Arena", il giornalista si è conquistato un posto d'onore nel parterre di Cairo, ma viale Mazzini, si sa, fa sempre gola. E non è detto che Giletti non torni a farci un pensierino.

A lanciare la bomba è Carlo Freccero, consigliere di amministrazione della Rai, che a La Zanzara su Radio 24 si è espresso senza remore: "Tornerà alla Rai", aprendo a scenari inattesi.

Per Freccero sarebbe solo questione di tempo - e accordi - ma non è l'unica cosa che si lascia sfuggire. "Fazio? Al momento lo lasciamo lì - ha stuzzicato - Ci sono i contratti, non si può fare niente. Vespa? Cambierà, diventerà leghista e grillino e dirà che lo è sempre stato. Mannoni? Soffrirà, gli spostiamo il programma ogni volta di cinque minuti così perde le staffe". Infine non fa mancare qualche proposta per la prossima stagione: "Renzi potrebbe condurre L'Eredità alle 19, sarebbe qualcosa di bello".