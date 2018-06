Massimo Giletti torna in Rai? "Ho già preso la mia decisione". E sull'amore...

E' il "caso" più atteso dei prossimi palinsesti: Massimo Giletti resta a La7 o torna in Rai? Il conduttore romano svela di aver già fatto la sua scelta, ma non è ancora il momento di annunciare il verdetto. “Solo Dio lo sa. ‘Del doman non c’è certezza’. Parlerò con Cairo a fine mese, ma la mia decisione l’ho già presa”, afferma incalzato sulla questione dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni.

Ai prossimi mesi l'ardua sentenza, dunque. Ma intanto, intervistato dalla rivista diretta da Aldo Vitali, Giletti ripercorre i ricordi dall'addio alla Rai, avvenuto lo scorso anno tra le polemiche, e il momento dell'approdo alla corte di Cairo con "Non è l'Arena". "Quello in cui per la prima volta dopo tanti anni sono entrato in uno studio che non era della Rai. Fare quei passi è stato emotivamente faticoso. Anche una piccola lacrima avrebbe potuto essere interpretata in modo sbagliato. Ma sono stato ripagato dal 9% di share dell’esordio: un dato storico".

"Il servizio pubblico non è più in Rai"

E il successo non si è arrestato. La stagione per il giornalista romano, infatti, è stata piuttosto fortunata, tanto che, lo scorso 27 maggio, lo share ha toccato il 13% di share. "Neanche nel suo libro dei sogni Cairo avrebbe poi pensato di battere la domenica sera di Raiuno", prosegue Giletti. Numeri significativi: "Al di là della mia tempesta emotiva, ha significato che la tv di servizio pubblico non è più in Rai: nella notte politicamente più drammatica degli ultimi anni, gli Italiani per capire cosa stesse succedendo hanno cercato La7, non la Rai. Quindi la domanda ora è: il canone serve per fare nani e ballerine? Successo di Giletti o no, è una questione di fondo".

Giletti e l'amore

Ma in mezzo a tanti successi, c'è spazio per l'amore? Non sembra proprio. "Sì, piaccio alle signore di 80 anni - scherza - Mia mamma Giuliana dice che se aspetto ancora un po’ finirò per fidanzarmi con la badante".