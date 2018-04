Giletti torna in Rai? Il conduttore non dice "no"

Un addio doloroso, per lui, messo alla porta dopo 27 anni di onorata carriera, e per il pubblico che da 14 lo seguiva con passione la domenica pomeriggio. La chiusura de "L'Arena" ha sancito il divorzio professionale di Massimo Giletti dalla Rai, sollevando velenose polemiche tra il conduttore e l'azienda trascinate fino ad oggi.

Se ne sono dette e scritte di ogni sulla vicenda, ma a distanza di quasi un anno è Giletti a chiarire alcuni dettagli. Primo fra tutti la presunta rivalità con Fabio Fazio. "Ho sentito dire che io sono andato via dalla Rai per fare posto a lui - ha rivelato in un'intervista a Leggo - Sinceramente non c'ho mai creduto. Fazio non è mai stato il mio obiettivo, lo dissi dal punto di vista strategico. Il duello non si combatte ad armi impari, basta guardare il budget. Sono trasmissioni diverse. Noi facciamo inchieste, lui invita ospiti".

A pagare le conseguenze della chiusura de "L'Arena", la malcapitata erede della domenica pomeriggio di Rai 1, schiacciata dalla concorrenza di Barbara D'Urso su Canale 5. "Credo non ci volesse un genio della tv per capire quello che sarebbe successo - ha spiegato ancora Giletti - L'unico mio dispiacere è vedere che c'è finita di mezzo la mia amica Cristina Parodi a cui voglio molto bene, che però poteva non prestarsi a questo gioco. Il massacro è stato una conseguenza inevitabile".

Più che soddisfatto della prima stagione di "Non è l'arena", su La7, Massimo Giletti non dice "no" a un possibile ritorno in Rai: "Ce l'ho nel cuore - ha risposto - Ma a Cairo devo molto, perché ha creduto in me. Mi ha appoggiato su tutta la linea da vero editore". Il primo amore però, si sa, non si scorda mai. Chissà...