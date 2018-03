MasterChef 2018, Simone Scipioni è il vincitore della settima edizione

E’ Simone Scipioni il settimo Masterchef italiano (qui il video della proclamazione).

Il 22enne di Civitanova Marche studente di Scienze dell’Alimentazione e Gastronomia ha conquistato l’ambito titolo dopo la sfida a due con Kateryna Gryniukh nell'ultima puntata del talent di cucina in onda ieri su Sky.

Riservato e preciso, nel corso delle puntate di MasteChef ha dato prova di essere una persona responsabile, determinata a mettere in pratica la sua passione per la cucina che coltiva da quando era bambino e osservava la nonna tirare la pasta con il matterello.

Dopo la vittoria a MasterChef sogna di aprire una attività nel mondo della gastronomia o della ristorazione, preferibilmente a Montecosaro, cittadina in provincia di Macerata dove vive e su cui adesso ironizza: “Mi faranno patrono, mi intitoleranno una via”.

Nella prima fase del programma Simone Scipioni non è emerso particolarmente rispetto ai suoi compagni. Poi ha cambiato atteggiamento rispetto alla gara, ha trovato la carica giusta ed ecco che ha iniziato a vincere e a sbalordire i giudici coi suoi piatti. Lo hanno definito il ‘gatto nero delle Esterne’ perché le ha perse tutte, ma ciò nonostante ha sostenuto e vinto ben 8 Pressure fino alla finale e alla tanto meritata e sognata vittoria.

Il menù con cui ha vinto il timido Simone

Ha conquistato i giudici con l’entreè “Quello che non strozza ingrassa”: delle olive all’ascolana ripiene di ciauscolo e pollo con concassé di pomodori, vaniglia e aneto; per antipasto ha presentato “Guarda come vongolo”: un gazpacho di sedano, mela e peperone verde con tzatziki e vongole affumicate. Come primo ha preparato “Il cappellaccio matto”: dei cappellacci ripieni di melanzane perline con fonduta leggera di parmigiano, olio al basilico e polvere di pomodoro. Per secondo ha realizzato “Voulez vous Quaglier avec moi?”: un piatto fatto con petto di quaglia cotto nel burro chiarificato con foie gras, spinacino e timo su salsa olandese. E infine, “Dolce far niente”: una pasta di meliga sbriciolata, mousse di ricotta e burrata e salsa di pesche cotte in vasocottura al rosmarino.