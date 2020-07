'La vita in diretta', "Matano da solo perché giornalista"

Nessuna tensione tra Lorella Cuccarini e i vertici Rai. La decisione di far condurre la prossima stagione della 'Vita in diretta' solo ad Alberto Matano è stata chiarita dal direttore di Rai1 Stefano Coletta durante la presentazione del palinsesto autunnale, mettendo a tacere polemiche e velenosi rumors.

"Con Lorella Cuccarini siamo in ottimi rapporti. Ho deciso di strutturare il palinsesto in chiave giornalistica, non c'è nulla contro di lei - ha spiegato Coletta -. Alberto Matano sarà da solo alla guida della 'Vita in diretta' nell'ottica di avere un racconto coerente da mattina a sera. Perché Matano è giornalista come lo sono Eleonora Daniele e Serena Bortone. Matano tornerà con un linguaggio più contemporaneo, da solo ma con il supporto di inviati sul territorio".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La Cuccarini non resterà a bocca asciutta, parola di Coletta: "Per lei penso a un ritorno all'intrattenimento, c'è anche lo Zecchino d'Oro. Stiamo parlando anche di altri impegni". Per il momento, però, nei palinsesti non c'è traccia della conduttrice.